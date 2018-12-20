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В Киеве на СТО произошел пожар: Есть жертва

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Огонь вспыхнул в помещении, где находился охранник. По предварительным данным причиной стало неосторожное обращение с печкой.
В Киеве на СТО произошел пожар: Есть жертва
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • Медикам не удалось спасти мужчину
  • Медикам не удалось спасти мужчину
  • Медикам не удалось спасти мужчину
  • Медикам не удалось спасти мужчину
  • Медикам не удалось спасти мужчину
  • Медикам не удалось спасти мужчину
  • Медикам не удалось спасти мужчину
В Киеве на СТО произошел пожар: Есть жертва
Медикам не удалось спасти мужчину
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На одной из киевских станций техобслуживания по адресу улица Хоткевича, 13, в ночь на четверг, 20 декабря, произошел пожар, во время которого погиб охранник.

Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию 101 поступил в среду, 19 декабря, около 23:40. По предварительным данным, пожар произошел в сторожке охранника. В момент возгорания мужчина находился в помещении.

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По словам работников СТО, 47-летний охранник по имени Павел был в состоянии алкогольного опьянения и спал. Увидев, что пламя охватило сторожку, люди бросились на выручку мужчине. Из помещения его вытянул один из местных работников. Однако к этому моменту охранник был уже мертв.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Огонь полностью уничтожил сторожку, а также повредил задний бампер микроавтобуса, который стоял неподалеку. Очевидцам удалось оперативно отогнать машину подальше от места возгорания, что спасло автомобиль от более серьезных повреждений. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с печкой, которая находилась в помещении охранника.

 

Напомним, накануне сообщалось, что в Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины.

 

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, пожар, погиб
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