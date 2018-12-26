В Киеве будут судить полицейских, "крышевавших" воров на ж/д вокзале

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Столичная прокуратура завершила следствие в отношении 7 полицейских, которые покрывали противозаконную деятельность воров на Киевском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Отмечается, что в состав преступной группы входили начальник сектора криминальной полиции, двое оперуполномоченных, трое полицейских сектора превенции, полицейский-водитель, а также три профессиональных карманника.

“В соответствии с распределением ролей, полицейские координировали действия воров, определяя время и место их “работы“ на вокзале, а также помогали им избежать уголовной ответственности. Так, под разными предлогами полицейские отказывались принимать от пострадавших заявления о совершении краж или списывали уже принятые заявления в журнал Единого учета, будто это не заявление о преступлении, а мелкая жалоба“, - говорится в сообщении.

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Несколько раз, когда сведения о кражах были все же внесены в единый госреестр, полицейские без проведения каких-либо следственных действий принимали решение о закрытии этих уголовных производств.

Правоохранители установили, что в течение августа-ноября 2017 года от преступных действий банды пострадали не менее 5 граждан, у которых злоумышленники похитили имущество на сумму более 378 тысяч гривен.

Сейчас 10 участникам организованной группы уже сообщили о завершении досудебного расследования, продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Членам ОПГ грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, задержание членов организованной преступной группы, в которую входили сотрудники уголовной полиции и профессиональные воры, провели в январе в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале.

Как сообщалось, в апреле в Закарпатской области на границе с Румынией была задержана женщина, которая разыскивалась за побег из суда и ряд ограблений на киевском железнодорожном вокзале.