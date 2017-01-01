В центре Киева активист снял попытку цыганок ограбить женщину
В центре Киева возле станции метро Олимпийская активист С14 снял на видео момент попытки ограбления девушки тремя женщинами цыганской национальности.
Соответствующие видео Сергей Бондарь опубликовал у себя в Facebook.
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На видео видно как за девушкой в переход спускаются три женщины и одна из них успевает открыть сумочку жертвы, однако Бондарь останавливает их. Цыганки не успели ничего украсть.
После цыганки начали говорить, что преступления не совершали, а спустя несколько минут скрылись с места происшествия. Пострадавшая проверила свои вещи и сказала, что все на месте, однако отметила, что почувствовала касания к сумке.
Ранее, на улицах Киева активисты С14 поймали на воровстве женщин цыганской национальности, после чего те начали проявлять агрессию и устроили скандал.