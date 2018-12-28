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Как выглядит безлюдный Киев утром после Нового года

Комментариев: 2
В Сети опубликованы фото, сделанные утром 1 января.
В городе все еще много мусора
В городе все еще много мусора
informator.ua

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В ночь на 1 января киевляне отмечали Новый год. Утро в городе выглядит безлюдным. Столица редко бывает тихой.

Об этом сообщает Инфоматор.

“К сожалению, город частично погряз в мусоре. Пустые бутылки из под алкоголя и окурки - вот, чем радует глаз столица. Хотя, землю даже немного осыпал снег. В такую погоду прекрасно было бы гулять по уютным улочкам в теплом шарфе и с кофе, только сначала дождаться пока улицы снова станут чистыми. Но Киев крепко-крепко спит“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пьяный пытался забраться на главную елку Борисполя.

 

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Теги: киев, новый год
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Комментариев (2)
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dj_qwe    01.01.2019, 18:19
Оценка:  0
dj_qwe
а как же штрафы за распитие спритного в общественных местах?
ИИИИИИИИИИ    01.01.2019, 17:32
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
Понаехали - зас**али город и свалили.
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