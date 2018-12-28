Как выглядит безлюдный Киев утром после Нового года

В Сети опубликованы фото, сделанные утром 1 января.

В городе все еще много мусора informator.ua

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В ночь на 1 января киевляне отмечали Новый год. Утро в городе выглядит безлюдным. Столица редко бывает тихой.

Об этом сообщает Инфоматор.

“К сожалению, город частично погряз в мусоре. Пустые бутылки из под алкоголя и окурки - вот, чем радует глаз столица. Хотя, землю даже немного осыпал снег. В такую погоду прекрасно было бы гулять по уютным улочкам в теплом шарфе и с кофе, только сначала дождаться пока улицы снова станут чистыми. Но Киев крепко-крепко спит“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пьяный пытался забраться на главную елку Борисполя.