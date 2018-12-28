В Киеве заработали пункты приема елок для утилизации
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В Киеве начали работу пункты приема новогодних елок для дальнейшей утилизации.
Список и адреса 15-ти пунктов опубликованы на сайте КГГА.
“Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019 года“, - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
Собранные деревья будут переработаны на щепку, которую весной используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.
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Напомним, елка на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы.