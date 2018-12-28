Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве заработали пункты приема елок для утилизации

Комментариев: 0
Деревья переработают в щепку, которую используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.
Киевлян призывают не выбрасывать елки на помойку
Киевлян призывают не выбрасывать елки на помойку
depositphotos.com

Читай также: Джамала отказалась от главного новогоднего украшения

В Киеве начали работу пункты приема новогодних елок для дальнейшей утилизации.

Список и адреса 15-ти пунктов опубликованы на сайте КГГА.

“Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019 года“, - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Собранные деревья будут переработаны на щепку, которую весной используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.

Читай также: Новый год удался: ТОП-5 драк Дедов Морозов

Напомним, елка на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы.

Поделись:
Теги: Киев, елка, пункт, утилизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь