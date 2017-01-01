В Киеве временно отменили 4 рейса городской электрички

Поезда четырех сообщений не будут курсировать этим утром.

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В Киеве во вторник, 8 января, из-за технических причин отменили несколько рейсов пригородных электричек.

Об этом сообщила пресс-служба КП Киевпасстранс.

Утром после Рождества пассажири не смогут воспользоваться пригородными поездами:

7402 Борщаговка — Дарница,

7409/10 Дарница — Дарница,

7502 Борщаговка — Троещина,

и 7421 Дарница — Киев-Волынский.

Планируйте свой маршрут на день с учетом этих изменений в движении.

Как сообщалось, 4 января на Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод.