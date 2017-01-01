В Киеве временно отменили 4 рейса городской электрички
Поезда четырех сообщений не будут курсировать этим утром.
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В Киеве во вторник, 8 января, из-за технических причин отменили несколько рейсов пригородных электричек.
Об этом сообщила пресс-служба КП Киевпасстранс.
Утром после Рождества пассажири не смогут воспользоваться пригородными поездами:
7402 Борщаговка — Дарница,
7409/10 Дарница — Дарница,
7502 Борщаговка — Троещина,
и 7421 Дарница — Киев-Волынский.
Планируйте свой маршрут на день с учетом этих изменений в движении.
Как сообщалось, 4 января на Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод.