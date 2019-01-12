В Киеве пьяный работник СТО угнал машину и устроил "гонки" с полицией

Владелец машины подтвердил, что его Mercedes действительно находился на СТО. Но он не знал, что кто-то на нем катается в нетрезвом виде.

В ночь на субботу в Соломенском районе Киева пьяный работник СТО угнал автомобиль Mercedes из бокса. Полицейским пришлось устроить погоню за злоумышленников, чтобы его задержать, сообщает Информатор 12 января.

"Сотрудники полиции патрулировали улицу Смелянскую и увидели на проезжей части Mercedes на "евробляхах", который ехал "змейкой". Они подали водителю знак, чтоб он остановил машину, но тот в свою очередь набрал скорость и попытался скрыться от полицейских. После пары минут погони, правоохранителям удалось обогнать универсал и перекрыть дорогу, в следствии чего "гонщик" остановился", – говорится в сообщении.

У мужчины при себе не было никаких документов. Но удалось выяснить, что он работник СТО, которое находится напротив Волынской оптовой базы, где Mercedes стоял на техобслуживании.

У злоумышленника были признаки алкогольного опьянения: невнятная речь, резкий запах изо рта и неровная ходьба. Но проходить проверку на драгере он отказался.

Оказалось, что мужчина угнал машину из бокса. Если бы его не заметили патрульные, о краже стало бы известно только на следующий день.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая разыскала владельца авто. Мужчина сообщил, что его машина действительно находилась на СТО и о том, что кто-то катается на ней в нетрезвом виде по Киеву, ему было неизвестно.

Правоохранители заявили, что если владелец машину официально подтвердит, что это угон, то будет начато уголовное производство по статье о незаконном завладении транспортным средством (ч.1 ст.289 УК Украины). Угонщику грозит наказание за вождение в нетрезвом виде и без документов.

Напомним, в "черную пятницу" из салона в Киеве угнали Tesla Model X. Мошенники под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва скрылись.

А в городе Конотоп Сумской области 19-летний парень угнал автомобиль, а преступление снял на видео и опубликовал в Интернете. После этого его задержала полиция.

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