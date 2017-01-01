Охранник украл в элитном магазине виски на сумму в 0,5 млн грн

22-летнему охраннику из Василькова грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

Кража элитного алкоголя может обернуться для охранника десятком лет в тюрьме fainaidea.com

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В центре Киева охранник украл из магазина элитного алкоголя Good Wine коллекционный виски на общую сумму более 500 тысяч гривен. Об этом сообщила Страна.ua.со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Недостача четырех бутылок дорогого спиртного была выявлена в процессе инвентаризации элитных алкогольных напитков в магазине Good Wine на улице Мечникова.

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Пропали бутылка виски Glen Grant 1962 Rare Vintage емкостью 0,7 литра, бутылка виски Glenglassaugh Rare Cack 50 уе 1965 емкостью 0,7 литра и две бутылки виски Speymalt from Macallan Distillery 1950 емкостью 0,7 литра.

Общая цена пропавших из элитного маркета алкогольных напитков составила более 500 тысяч грн.

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После осмотра видеозаписей с камер наблюдения, установленных в магазине, правоохранители установили возможную причастность к краже напитков 22-летнего охранника магазина.

Проживающий в Василькове под Киевом молодой человек признался в краже. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полицейский организовал банду, воровавшую топливо у дальнобойщиков.