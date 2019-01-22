В Киеве отменили тариф за обслуживание домов и придомовых территорий
В Киеве решили отменить понятие тарифа на содержание домов и придомовой территории.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передают Новости Киева. Соцпортал.
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Теперь плата за предоставленные услуги, может взыматься за конкретные услуги с тех компаний, с которыми жильцы дома заключат договор. К тому же, люди смогут выбрать перечень услуг, которые должны входить в квартплату.
Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. По его словам, существующие договора с обслуживающими компаниями будут действовать, пока не будут заключены соответствующие договоры на услугу по управлению многоквартирным домом.
Таким образом собравшись и приняв решение на уровне многоквартирного дома, жильцы могут выбрать новую управляющую компанию, если работа нынешней не устраивает.
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Сегодня киевляне за услуги по содержанию домов и придомовых территорий платят 5-6 гривен за один квадратный метр, которые умножаются на площадь квартиры. Пантелеев отметил, что в Киеве половина всех жилых домов обслуживают коммерческие компании и их услуги на порядок дороже, чем у коммунальных предприятий.
Как сообщалось, в октябре 2018 года киевлянам вернули 4,2 млн грн за коммуналку.