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В киевском метро устанавливают новые турникеты

Комментариев: 2
Они начнут работать в тестовом режиме на станции Льва Толстого .
Тестовая модель турникета
Тестовая модель турникета
facebook.com/kyivmetro

На станции киевского метро Площадь Льва Толстого начали устанавливать новые турникеты отечественного производства, которые начнут работу в тестовом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен в Фейсбуке.

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“Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим “fast line“)“, - говорится в сообщении.

После завершения тестирования и в случае положительных результатов работы данная модель турникетов может появиться и на других станциях столичного метрополитена.

Напомним, комунальное предприятие Киевский метрополитен объявило тендер на проведение ремонта станции Политехнический институт. 

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Теги: Киев, метро, турникеты, станция
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Комментариев (2)
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виджай    24.01.2019, 14:27
Оценка:  0
виджай
меня так бесят эти турникеты...почему я должен обтираться об эту трубу?
Sancho-s    24.01.2019, 14:15
Оценка:  0
Sancho-s
У нас турникетов, как и трамваев стопицот видов
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