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Киевлянин умер за рулем авто и врезался в здание

Комментариев: 1
Трагедия случилась на Чоколовском бульваре.
Авто без управления врезалось в стену дома
Авто без управления врезалось в стену дома
kiev.informator.ua

В Киеве на Чоколовском бульваре в пятницу, 25 января, внезапно умер мужчина. Он находился за рулем автомобиля Subaru Forester.

Об этом сообщает Информатор.

Сообщение на линию 102 поступило около 09:10.

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По предварительной информации, мужчина ехал по переулку, когда ему стало плохо. Автомобиль без управления врезался в стену дома. Это увидела одна из местных жительниц и позвонила в полицию. Патруль прибыл на место происшествия вместе с бригадой скорой помощи.

Правоохранители разбили стекло на задней двери и извлекли мужчину на улицу, врач констатировал смерть. Позже на место происшествия приехал и сын погибшего.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Как сообщалось 12 января, в Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся.

 

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Теги: Киев, смерть, ДТП
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    25.01.2019, 16:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хорошая смерть. Не был обузой и никого не забрал с собой. Легко ушел.
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