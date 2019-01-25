Киевлянин умер за рулем авто и врезался в здание

Трагедия случилась на Чоколовском бульваре.

Авто без управления врезалось в стену дома kiev.informator.ua

В Киеве на Чоколовском бульваре в пятницу, 25 января, внезапно умер мужчина. Он находился за рулем автомобиля Subaru Forester.

Об этом сообщает Информатор.

Сообщение на линию 102 поступило около 09:10.

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По предварительной информации, мужчина ехал по переулку, когда ему стало плохо. Автомобиль без управления врезался в стену дома. Это увидела одна из местных жительниц и позвонила в полицию. Патруль прибыл на место происшествия вместе с бригадой скорой помощи.

Правоохранители разбили стекло на задней двери и извлекли мужчину на улицу, врач констатировал смерть. Позже на место происшествия приехал и сын погибшего.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Как сообщалось 12 января, в Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся.