Киевлянин умер за рулем авто и врезался в здание
В Киеве на Чоколовском бульваре в пятницу, 25 января, внезапно умер мужчина. Он находился за рулем автомобиля Subaru Forester.
Об этом сообщает Информатор.
Сообщение на линию 102 поступило около 09:10.
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По предварительной информации, мужчина ехал по переулку, когда ему стало плохо. Автомобиль без управления врезался в стену дома. Это увидела одна из местных жительниц и позвонила в полицию. Патруль прибыл на место происшествия вместе с бригадой скорой помощи.
Правоохранители разбили стекло на задней двери и извлекли мужчину на улицу, врач констатировал смерть. Позже на место происшествия приехал и сын погибшего.
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
Как сообщалось 12 января, в Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся.