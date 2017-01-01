Владельцы киосков пытались помешать сносу.

С Вокзальной площади увезли два ларька

На вокзале в Киеве снесли МАФы

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На вокзале в Киеве снесли МАФы

На Вокзальной площади Киева в понедельник, 28 января, городские власти снесли два МАФа.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора КП Киевблагоустройство Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

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“Прямо сейчас на Вокзальной площади, 3, где отправляются электропоезда, демонтажники Киевблагоустройства завершили демонтаж двух незаконных МАФов“, - написал он.

При этом Андреев отметил, что демонтажные работы затянулись из-за сопротивления предпринимателей. В итоге владельцы киосков, не сумев предоставить документы, доказывающие законность пребывания ларьков на вокзале, вынуждены были просто наблюдать за сносом.

Как сообщалось 25 января, в Киеве за два дня демонтировали незаконный рынок.