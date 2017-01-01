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В Киеве напали на водителя маршрутки

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На обнародованной видеозаписи видно, что все пассажиры маршрутки вышли на улицу.
Причина конфликта неизвестна
Причина конфликта неизвестна
Скриншот

В Киеве произошел дорожный конфликт при участии водителя маршрутки, в ходе которого пострадали несколько пассажиров.

Потасовка произошла на Южной Борщаговке, пишет Киев Оперативный в Facebook

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Сообщается, что водитель Mitsubishi заблокировал движение маршрутки №576, а после этого применил силу. “Не знаю, в чем именно заключался конфликт водителя маршрутки, в которой мы ехали, и водителя красного Mitsubishi, но почувствовал, как резко затормозили, а потом нашего водителя задули газом. Его и соответственно часть пассажиров маршрутки“, - рассказал один. 

Напомним, в одном из общежитий Киева пьяный водитель маршрутки избил до смерти коллегу.

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Теги: водитель, маршрутка, конфликт, пассажиры
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