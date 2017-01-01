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В Киеве подо льдом обнаружили тело 25-летнего мужчины

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В заливе Собачье устье на улице Приречная в Киеве подо льдом обнаружили тело 25-летнего мужчины.
Труп мужчины нашли подо льдом в заливе Собачье устье
Труп мужчины нашли подо льдом в заливе Собачье устье
Прес-служба ДСНС України

В Киеве в заливе Собачье устье на улице Приречная подо льдом нашли тело молодого человека. Об этом со ссылкой на данные Коммунальной аварийно-спасательной службы Киевская служба спасения сообщает во вторник, 29 января, УНН.

"... Подо льдом нашли, вырезали его и достали", - отметили в службе.

Там также добавили, что парню было 25 лет, а сам он родом из Волынской области.

Кроме того, известно, что тело обнаружили рыбаки, которые и сообщили в службу.

Ранее в Одессе в курортном районе Аркадия обнаружили тела двух погибших людей.

Также сообщалось, что в Харьковской области на дороге у села Красная Горка Сахновщинского района обнаружили труп мужчины в сгоревшем автомобиле ВАЗ-2110.

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Теги: Киев, смерть, столица, тело, мужчина, труп, залив, водоем, гибель, утопился
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Источник: korrespondent.net

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