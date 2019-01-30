В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина

Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

В Киеве на улице Владимирской, 24, из окна здания Софийского собора во вторник, 29 января, выпал мужчина.

Об этом сообщает Информатор, информацию подтвердили в полиции столицы.

Инцидент произошел около полудня, мужчина выпал из окна второго этажа. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Читай также: Родилась в рубашке: в Днепре малышка выпала с 10 этажа без единой травмы

Событие произошло на глазах других посетителей собора, их допрашивают правоохранители. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и медики “скорой помощи“.

Как сообщалось 2 января, в Италии при падении с балкона погибла 12-летняя украинка.