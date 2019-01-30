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В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина

Комментариев: 1
Пострадавший получил черепно-мозговую травму.
Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются
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В Киеве на улице Владимирской, 24, из окна здания Софийского собора во вторник, 29 января, выпал мужчина.

Об этом сообщает Информатор, информацию подтвердили в полиции столицы.

Инцидент произошел около полудня, мужчина выпал из окна второго этажа. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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Событие произошло на глазах других посетителей собора, их допрашивают правоохранители. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и медики “скорой помощи“.

Как сообщалось 2 января, в Италии при падении с балкона погибла 12-летняя украинка.

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Теги: Киев, суицид, собор
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Комментариев (2)
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Кайдаш    30.01.2019, 09:23
Оценка:  0
Кайдаш
Дьячок не похмелился? ))
SEMPENTY    30.01.2019, 09:41
Оценка:  0
SEMPENTY
Наверное так и есть... Какой суицид при падении со второго этажа?
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