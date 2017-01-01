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Авто киевлянина пытались взорвать, спрятав взрывчатку под "шашечку"

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Злоумышленники решили, что руководитель охраны одного из частных предприятий не заметит на своем авто вдруг появившиеся "шашечки" такси.
Мужчина сразу вызвал полицию
Мужчина сразу вызвал полицию
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В Киеве неизвестные заложили взрывное устройство под "шашкой" такси.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию столицы.

В полиции рассказали, что руководитель охраны одного из частных предприятий, выйдя утром, чтобы ехать на работу, заметил на своем автомобиле "шашку" такси.

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Мужчина сбросил "шашку" с крыши своего авто, но под ней увидел неизвестное устройство. Полиция, прибывшая на место происшествия, на вызов владельца авто, констатировала, что под "шашечкой" было радиоуправляемое взрывное устройство. Предварительно установлено, что устройство имело в себе заряд взрывчатки в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данному факту начато расследование. Уголовное производство открыто по ст. 15 и ст. 115 УК - покушение на убийство.

Как сообщалось 30 января, в Днепре из гранатомета обстреляли автомобиль.

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Теги: взрывчатка, покушение, Киев
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