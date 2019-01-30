В Киеве поймали трех клофелинщиц
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Правоохранители задержали в Киеве трех женщин, которые ограбили мужчину, подсыпав ему клофелин.
Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как установило следствие, женщины познакомились со своей жертвой накануне на улице Троещины.
Злоумышленицы предложили 39-летнему мужчине вместе выпить, а во время застолья незаметно подсыпали в его бокал клофелин.
После того, как мужчина потерял сознание, женщины отобрали у него вещи на сумму свыше 10 тысяч грн (кошелек с деньгами, мобильный телефон и кольцо), и скрылись.
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Женщин задержали и сообщили им о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Киеве мошенники выманили у троих пенсионерок полмиллиона. Злоумышленники сообщали жертвам о том, что их родственники якобы попали в ДТП и на лечение срочно нужны деньги.