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В центре Киева на улице замечен енот-потеряшка

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Вероятно, животное или потерялось или его просто выбросили на улицу.
Пока не известно, забрал ли кто-нибудь животное домой
Пока не известно, забрал ли кто-нибудь животное домой
facebook.com/iosif.pintus

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В центре Киева, на Большой Васильковской улице, заметили одинокого енота.

Соответствующее фото в пятницу, 1 февраля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал Иосиф Пинтус.

Судя по снимку, животное сидит на подоконнике внешнего фасада здания. 

Как сообщалось 22 января, в Житомире возле медцентра поймали рысь
Ветеринары пришли к выводу, что “данное животное долгое время содержалась в домашних условиях“.

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Теги: Киев, енот, животное
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