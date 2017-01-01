В центре Киева на улице замечен енот-потеряшка
Вероятно, животное или потерялось или его просто выбросили на улицу.
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В центре Киева, на Большой Васильковской улице, заметили одинокого енота.
Соответствующее фото в пятницу, 1 февраля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал Иосиф Пинтус.
Судя по снимку, животное сидит на подоконнике внешнего фасада здания.
Как сообщалось 22 января, в Житомире возле медцентра поймали рысь
Ветеринары пришли к выводу, что “данное животное долгое время содержалась в домашних условиях“.