В центре Киева на улице замечен енот-потеряшка

Вероятно, животное или потерялось или его просто выбросили на улицу.

Пока не известно, забрал ли кто-нибудь животное домой facebook.com/iosif.pintus

Читай также: По улицам Одессы бродит бездомный львенок В центре Киева, на Большой Васильковской улице, заметили одинокого енота. Соответствующее фото в пятницу, 1 февраля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал Иосиф Пинтус. Судя по снимку, животное сидит на подоконнике внешнего фасада здания. Как сообщалось 22 января, в Житомире возле медцентра поймали рысь

Ветеринары пришли к выводу, что “данное животное долгое время содержалась в домашних условиях“.

Оксана