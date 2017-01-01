Киевсий грабитель-"Спайдермен" получил 7 лет тюрьмы

Преступник нападал на различные кредитные учреждения.

В Киеве суд признал виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы 35-летнего жителя столицы за совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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“По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева мужчина признан виновным по ч.3 ст.187 (разбой) и ч. 2 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества“, - говорится в сообщении.

С начала марта 2018 года в Киеве был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука, Бэтмена и, угрожая ножом, грабил кассы.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника установили и задержали.

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Отмечается, что следователи установили его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными преступлениям, составил почти 80 тысяч гривен.

В прокуратуре отмечают, что до вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Как сообщалось, в Киеве в июле был задержан серийный грабитель кредитных учреждений. Особый “почерк“ мужчины в том, что перед тем, как пойти на дело, он надевал маску супергероя Человека-Паука из вселенной Marvel.