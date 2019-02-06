Авария случилась после наезда на "лежачего полицейского".

В Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище

В Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище

В Киеве на улице Милютенко у автобуса “гармошки“ №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте.

Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло во вторник, 5 февраля, около 23:00.

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По словам представителей Киевпасстранса, автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как общественный транспорт наехал на “лежачего полицейского“ возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

На место прибыл автомобиль технической помощи для того, чтобы отбуксировать сломанную машину в депо. Там специалисты определят степень повреждений, которые получил автобус. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщалось 5 февраля, завершено расследование ДТП с участием актеров Дизель шоу.