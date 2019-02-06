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В Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище

Комментариев: 2
Авария случилась после наезда на "лежачего полицейского".
В Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
  • В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
  • В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
  • В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
  • В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
  • В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
В Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище
В Киеве возле станции метро Лесная развалился автобус
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В Киеве на улице Милютенко у автобуса “гармошки“ №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте. 

Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло во вторник, 5 февраля, около 23:00.

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По словам представителей Киевпасстранса, автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как общественный транспорт наехал на “лежачего полицейского“ возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

На место прибыл автомобиль технической помощи для того, чтобы отбуксировать сломанную машину в депо. Там специалисты определят степень повреждений, которые получил автобус. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщалось 5 февраля, завершено расследование ДТП с участием актеров Дизель шоу.

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Теги: Киев, автобус, авария, ДТП
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Комментариев (3)
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СухарьОК    06.02.2019, 10:45
Оценка:  0
СухарьОК
я из принципа не плачу за проезд ,а за что платить...
МаюРацию    06.02.2019, 10:38
Оценка:  +1
МаюРацию
Самодекоммунизировался
КимЧенПых    06.02.2019, 10:11
Оценка:  +4
КимЧенПых
срочно нужно проезд по 20 грн
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