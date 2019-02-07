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Горело более 10 тыс.кв. метров: Названы виновники пожара на складах возле метро Лесная

Комментариев: 1
Во время пожара над Лесным массивом стоял густой дым.
Горело более 10 тыс.кв. метров: Названы виновники пожара на складах возле метро Лесная
© kyiv.dsns.gov.ua
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  • Система пожаро­тушения на складе была, но не работала
  • Система пожаро­тушения на складе была, но не работала
  • Система пожаро­тушения на складе была, но не работала
Горело более 10 тыс.кв. метров: Названы виновники пожара на складах возле метро Лесная
Система пожаро­тушения на складе была, но не работала
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Масштабный пожар, который произошел недавно в Киеве в складах на улице Красноткацкой, 69 неподалеку от станции метро Лесная – следствие халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения.

Об этом заявил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, передает Сегодня.

Он отметил, что на этих складах уже были пожары, и спасатели неоднократно делали замечания владельцам и ответственным за противопожарную безопасность, но они не выполнили их.

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“Это крупнейший пожар в Киеве за последние годы, горело 10,5 тыс. кв. м. Только благодаря героизму работников ГСЧС он не распространилась на все 30 тыс. кв. м (это все складские помещения). Учитывая это, руководство города будет применять жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, это касается потенциально опасных предприятий и предприятий, где ранее уже были выявлены нарушения: через комиссию будем давать поручение на проверки таких предприятий пожарной и техногенной безопасности“, – сказал Роман Ткачук.

По его словам, ежегодно комиссия ТЭБ и ЧС утверждает перечень потенциально опасных объектов на территории Киева. На сегодня их 615. В городе есть 29 химически опасных предприятий, находящихся под постоянным контролем техногенной и пожарной инспекций. пожарной инспекцией. Там заключены договоры и соглашения на аварийно-спасательное обслуживание.

“Что касается балансодержателей, владельцев помещений, где уже состоялись проверки и выявлены нарушения, то ГСЧС может подавать соответствующие данные о нарушениях в органы прокуратуры и в суд“, – пояснил начальник управления.

Напомним, в субботу, 2 февраля, в 11:52 поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. 

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К вечеру пламя охватило территорию более чем 10 тысяч квадратных метров (это сравнимо по площади с футбольным полем). Спасателям удалось вынести из огня до десятка газовых баллонов и отнести на безопасное расстояние, чтобы не взорвались. Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. 

Как оказалось, система пожаро­тушения на складе была, но по неизвестным причинам она не работала.

Как сообщалось 5 февраля, в Днепре произошел масштабный пожар на складах.

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Теги: пожар, склады, Киев
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Комментариев (1)
Makcimus    07.02.2019, 13:41
Оценка:  0
Makcimus
Особо порадовали две фотографии из трех, на которых сгоревшая два месяца назад АВТОМОЙКА, и находится она за ДВА километра от сгоревших складов Красноткацкой 69, которые закончили тушить после обеда ПОНЕДЕЛЬНИКА.
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