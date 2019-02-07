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Киевский водитель избил школьника за брошенный в его авто снежок

Комментариев: 5
Инцидент засняли на видео.
Мужчина несколько раз сбил подростка с ног и мальчик падал на асфальт
Мужчина несколько раз сбил подростка с ног и мальчик падал на асфальт
скриншот из видео

В Киеве водитель автомобиля Mitsubishi избил школьника за то, что тот бросил снежком в лобовое стекло его машины.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Наверное, не было детства“, - говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина несколько раз сбивает подростка с ног и мальчик падает на асфальт. 

Как сообщалось 6 февраля, в Житомире девушки-подростки избили свою ровесницу.

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Теги: избиение, снежок, водитель, Киев
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Комментариев (5)
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igl-1970    07.02.2019, 15:39
Оценка:  0
igl-1970
кинул в стоящий авто - не получил пороже кинет в движущийся .. что произойдет ? жертвы .. ониже дети епт . женилки по колено а мозга как у ракушки...
Lyosha    07.02.2019, 15:29
Оценка:  +4
Lyosha
Сейчас такие есть школьники-деб.илы,что так и надо их воспитывать.
yalanga    07.02.2019, 15:03
Оценка:  -2
yalanga
Вот и глупый водитель. А языка у него нету - разобраться и объяснить?
mihail    07.02.2019, 15:01
Оценка:  +6
mihail
Спорная ситуация... Но я пожалуй на стороне водителя.
dimasvetik    07.02.2019, 14:58
Оценка:  +5
dimasvetik
правильно зделал
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