Киевский водитель избил школьника за брошенный в его авто снежок

В Киеве водитель автомобиля Mitsubishi избил школьника за то, что тот бросил снежком в лобовое стекло его машины.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Наверное, не было детства“, - говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина несколько раз сбивает подростка с ног и мальчик падает на асфальт.

Как сообщалось 6 февраля, в Житомире девушки-подростки избили свою ровесницу.