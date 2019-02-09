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На столичном Подоле ждут Тимошенко: Силовики проводят массовые обыски

Комментариев: 4
Задержанных правоохранители увозят в отделение .
На столичном Подоле ждут Тимошенко: Силовики проводят массовые обыски
© vesti-ukr.com
Фото 1/3
  • Задержанных увозят в отделение
  • Задержанных увозят в отделение
  • Задержанных увозят в отделение
На столичном Подоле ждут Тимошенко: Силовики проводят массовые обыски
Задержанных увозят в отделение
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На Подоле в Киеве возле Контрактового дома 9 февраля запланировано мероприятие с участием кандидата в президенты, лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко. Пока сторонники ждут ее прибытия, на улице произошла потасовка, правоохранители следят за порядком.

Об этом сообщают Вести.

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У ресторана общественного питания Пузата хата, расположенного на ул. Сагайдачного, случился конфликт, полиция задержала около десяти человек. Среди задержанных замечены представители организации С14. 

“Вы как были мусорами, так и остались“, - заявил правоохранителям один из задержанных.

При этом силовики отказались пояснить причину задержания и показать протокол. Обыски проходят без понятых, основания не объясняются. На вопрос, куда увозят задержанных, один из правоохранителей ответил, что в Подольское районное отделение.

Как отмечает корреспондент, обыскивают всех подряд. Правоохранители не делают исключения даже для ребят из служб доставки еды и продуктов.

Позже в Департаменте коммуникации Национальной полиции уточнили, что полиция задержала на Контрактовой площади в Киеве группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

"Происшествие произошло на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения", - говорится в сообщении.

На Подоле в Киеве массовые обыски, задержанных увозят в ...
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Напомним, 9 февраля в Киеве также проходит форум при участии Петра Порошенко, где он представляет свою предвыборную программу. 

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Теги: Киев, выборы 019, Тимошенко, задержания
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Комментариев (4)
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filk    09.02.2019, 16:11
Оценка:  -1
filk
Йульке не удастся с помощью своих же клоунов сделать из себя жертву нападения неизвестных. Это за юлькины деньги в её приход кидают дымовые шашки. Сдохни, Ведьма!!!
Bagram123    09.02.2019, 16:04
Оценка:  +1
Bagram123
Авакян наверное своих псов тренирует перед выборами.
Николай510    09.02.2019, 15:53
Оценка:  -1
Николай510
На что эта Тимошенко рссчитывает?
Духовный_скреп    09.02.2019, 15:38
Оценка:  -1
Духовный_скреп
В цивилизованных странах первые люди страны в булочную на велосипеде ездят и с собачками в парке гуляют.А тут,обыски,мигалки,кортежи...Мне, такие президенты и президентши НХ не нужны.
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