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Эпатажная выставка о Шевченко в метрополитене удивила киевлян

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Выставка называется "Квантовый скачок Шевченко. Метро".
Эпатажная выставка о Шевченко в метрополитене удивила киевлян
© vechirniykiev.com.ua
Фото 1/14
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
  • Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
Эпатажная выставка о Шевченко в метрополитене удивила киевлян
Под каждым постером есть объяснение, какого героя "представляет" Тарас Шевченко
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В Киеве на станции метро Тараса Шевченко открылась выставка плакатов. На них Тарас Шевченко в разных образах - от Дарта Вейдера, Джека Воробья, Че Гевары, Пушкина, Человека-Паука, Гарри Поттера и даже Фриды Кало.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

“Национальный музей Тараса Шевченко, Киевская подземка и иллюстратор Alexander Grekhov представляют выставку “Квантовый скачок Шевченко. Метро“. Проект “Квантовый скачок Шевченко“ - это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старый и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием - Тарасом Григорьевичем, где зритель часто берет на себя роль самого Шевченко“, - объясняют в Киевском метрополитене.

Пассажиры внимательно присматриваются к непривычным образов Тараса Шевченко, которого могли представить только, как Кобзаря. Под каждым постером есть объяснение, какого героя “представляет“ Тарас Шевченко.

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“Квантовый скачок Шевченко. Метро“ продлится до 10 марта. Поэтому есть возможность составить собственное впечатление о выставке.

“Кстати, говорят, что один из плакатов уже исчез - Шевченко-Йода“, уточняет издание.

Как сообщалось 4 января, депутат заплатит 51 гривну за сожжение “Вурдалака Тараса Шевченко“.

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Теги: Тарас Шевченко, Киев
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