В центре Киева закрыли 2 станции метро: Ищут взрывчатку

Правоохранители проверяют сообщение о минировании.

Было анонимное сообщение о минировании kievpravda.com

В Киеве закрыли две станции столичного метрополитена “Майдан Независимости“ и “Крещатик“ из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Тwitter.

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"Внимание! Станции Майдан Независимости и Крещатик + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 февраля, в Киеве перекрыли улицу из-за гранаты возле школы.