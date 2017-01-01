В центре Киева закрыли 2 станции метро: Ищут взрывчатку
Правоохранители проверяют сообщение о минировании.
В Киеве закрыли две станции столичного метрополитена “Майдан Независимости“ и “Крещатик“ из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Тwitter.
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"Внимание! Станции Майдан Независимости и Крещатик + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 18 февраля, в Киеве перекрыли улицу из-за гранаты возле школы.