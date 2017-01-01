Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева закрыли 2 станции метро: Ищут взрывчатку

Комментариев: 0
Правоохранители проверяют сообщение о минировании.
Было анонимное сообщение о минировании
Было анонимное сообщение о минировании
kievpravda.com

В Киеве закрыли две станции столичного метрополитена “Майдан Независимости“ и “Крещатик“ из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Тwitter.

Читай также: Под Николаевом школьнику взрывом оторвало руку

"Внимание! Станции Майдан Независимости и Крещатик + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 февраля, в Киеве перекрыли улицу из-за гранаты возле школы.

Поделись:
Теги: взрывчатка, минирование, метро, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь