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На Русановке 5 аферистов работали под видом акции супермаркета

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Все участники махинации оказались жителями временно оккупированной территории.
На Русановке 5 аферистов работали под видом акции супермаркета
© kyiv.npu.gov.ua
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  • У пожилой женщины выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
  • У пожилой женщины выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
  • У пожилой женщины выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
  • У пожилой женщины выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
  • У пожилой женщины выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
На Русановке 5 аферистов работали под видом акции супермаркета
У пожилой женщины выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
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В Киеве на Русановской набережной под видом акции пятеро аферистов выманили у пожилой женщины 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Аферисты около одного из супермаркетов предложили пенсионерке принять участие в розыгрыше, который предполагает выигрыш приза или сертификата на покупку продуктов в супермаркете.

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Мошенники передали бабушке сертификат, но сообщили, что за участие в акции необходимо заплатить определенную сумму. Поэтому пенсионерка вынесла из квартиры 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов, отдав их аферистам. После этого мошенники подменили конверт с настоящими деньгами на фальшивые и попытались скрыться. Их задержали на улице Андрея Малышко.

Группу людей, в составе которых были две женщины и трое мужчин, доставили в отделение полиции. Все участники махинации оказались жителями временно оккупированной территории. Аферисты проживали в одном из хостелов Киева. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось 8 февраля, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн гривен.

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Теги: мошенники, аферисты, Киев, пенсионерка
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