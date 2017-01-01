Горе-водителю, который сбил насмерть работника автомойки, огласили приговор

Это резонансное ДТП до сих пор сложно забыть не только родным погибшего случайным образом парня, но и неравнодушным людям.

Один из районных судов Киева вынес приговор мужчине, который на угнанном автомобиле сбил насмерть работника автомойки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Трагедия случилась еще летом 2017 года. Тогда молодой человек угнал автомобиль марки BMW. Фактическим владельцем этого транспортного средства являлся близкий друг горе-водителя.

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Мужчина сел за руль угнанного автомобиля в нетрезвом состоянии. Водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в автомобильную мойку.

Вследствие этого пострадал 36-летний работник этой мойки. Мужчина умер на месте, поскольку травмы от удара были несовместимы с жизнью.

Иронией судьбы стало то, что погибший в этот день первый раз вышел на работу в качестве стажера.

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Водитель через некоторое время осознал, что стал виновником ДТП с летальным исходом и попытался покинуть место происшествия. Его остановили случайные свидетели, которые и вызвали полицию.

Суд приговорил горе-водителя к 7 годам лишения свободы.

К слову, сегодня в Днепре два ДТП с грузовиками: Один перевернулся в центре, второй провалился в яму. Провалившийся в яму грузовик, повредил теплотрассу.