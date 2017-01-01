В Киеве суд приговорил 9-классника за кражу 11 шоколадок
Мальчик пытался вынести в рюкзаке Kinder Джой - яйца с сюрпризом.
Оболонский районный суд Киева признал виновным ученика 9 класса столичной школы №225 в краже.
Об этом говорится в приговоре, размещенном в Едином госреестре судебных решений.
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Из материалов дела известно, что 17 декабря 2018 года подросток зашел в супермаркет на проспекте Оболонском, 1, взял со стеллажей 11 шоколадок Kinder Джой на общую сумму 357 грн. 50 коп., спрятал сладости в свой рюкзак и попытался пройти мимо касс, не расплатившись. На выходе ребенка задержали охранники супермаркета.
Суд приговорил подсудимого к выплате штрафа в размере 850 гривен и передал мальчика под надзор матери сроком на 1 год.
Как сообщалось в октябре 2018, в Киеве толпа детей ограбила магазин.