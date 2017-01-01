Никто из людей не пострадал.

В Киеве пожар уничтожил СТО с автомобилями

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В Киеве пожар уничтожил СТО с автомобилями

В Киеве на улице Новомостицкой произошел пожар на СТО. Причины возгорания пока не установлены.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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“Около 11:20 на улице Новомостицкой, 25Г, произошел пожар на станции технического обслуживания. Пока неизвестно что именно вспыхнуло, но в результате пожара полностью сгорело помещение и еще несколько автомобилей, которые люди не успели вытолкать из опасной территории“, - говорится в сообщении.

К счастью, из людей никто не пострадал.

Как сообщалось, 7 февраля были названы виновники пожара на складах возле метро Лесная, где горело более 10 тыс.кв. метров.