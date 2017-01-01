Против застроек протестовали на Крещатике

Один из митингующих задержан правоохранителями в ходе попытки активистов перекрыть улицу Крещатик.

Киевские активисты 5 марта пикетируют КГГА с требованием прекратить скандальные стройки в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Активисты предъявляют требования к Киевскому городскому главе и Киевскому горсовету безотлагательно остановить любые строительные работы и принять соответствующие действия по всем противозаконным стройкам столицы. Активисты держат плакаты с требованием остановить различные скандальные стройки в столице.

По мнению активистов, каждая из этих застроек имеет признаки преступлений в градостроительной, памятникоохранной, природоохранной сферах, что может угрожать жизни и безопасности большого количества людей и привести к техногенным катастрофам.

“Это уже пятая акция, и пока не будет результата, мы не остановимся! Результат - это безотлагательное решение об остановке строек по всем адресам и создание временной комиссии по данному вопросу. После 1 марта, когда киевляне пришли за решением вопроса к мэру, а им опять предложили дать обращение к заместителям без четкого алгоритма действий по решению проблем, доверия словам уже нет. Только действие. Мы докажем, что нас не интересует их процесс, мы идем за результатом! Потому что за всем этим стоит желание жить в цивилизованном, безопасном городе, а не среди железо-бетонного гетто!“, - заявили организаторы пикета.

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Активисты призвали мэра Киева Виталия Кличко выйти к ним и дать ответ относительно проблемы строек с определенными нарушениями. После того, как к митингующим никто не вышел, они попытались перекрыть движение по ул. Крещатик, однако в итоге стали с баннерами на разделительной полосе посреди проезжей части ул. Крещатик. Правоохранители задержали одного из митингующих.

Как сообщалось, суд в 2016 году разрешил застройку на месте озера Утиного в Киеве.