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В Киевской области неизвестные патрульные останавливают автомобили

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Водители жалуются, что в Барышевском районе неизвестные полицейские беспричинно останавливают автомобили.
Полиция ищет злоумышленников
Полиция ищет злоумышленников
npu.gov.ua

Жители Барышевского района Киевской области жалуются на неизвестных полицейских, которые безосновательно останавливают автомобили. Об этом информирует пресс-служба Барышевской полиции.

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Местные жители сообщают, что их часто останавливают неизвестные патрульные. Они требуют предоставить водительское удостоверение и прочие документы. В отдельных случаях проводят проверку транспортных средств. При этом эти псевдополицейские не предоставляют своих документов.

Известно, что подозрительные патрульные используют гражданский автомобиль “Шкода Октавия” с государственным номерным знаком 7777 на голубом фоне.

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В пресс-службе районной полиции просят быть бдительными. Если полицейские не предоставляют свои документы, значить есть повод усомниться в их профессиональности.

Также полиция будет благодарна за материалы с видеорегистратора, который зафиксировал подозрительное авто псевдопатрульных или их автомобиль.

Напомним, в Киеве задержали мужчину с гранатами и наркотиками в рюкзаке. В Святошинском районе столицы полицейские задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили две гранаты, нож и наркотики.

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Теги: Киев, полицейские, патруль, водители
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