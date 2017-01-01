В Киевской области неизвестные патрульные останавливают автомобили

Водители жалуются, что в Барышевском районе неизвестные полицейские беспричинно останавливают автомобили.

Жители Барышевского района Киевской области жалуются на неизвестных полицейских, которые безосновательно останавливают автомобили. Об этом информирует пресс-служба Барышевской полиции.

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Местные жители сообщают, что их часто останавливают неизвестные патрульные. Они требуют предоставить водительское удостоверение и прочие документы. В отдельных случаях проводят проверку транспортных средств. При этом эти псевдополицейские не предоставляют своих документов.

Известно, что подозрительные патрульные используют гражданский автомобиль “Шкода Октавия” с государственным номерным знаком 7777 на голубом фоне.

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В пресс-службе районной полиции просят быть бдительными. Если полицейские не предоставляют свои документы, значить есть повод усомниться в их профессиональности.

Также полиция будет благодарна за материалы с видеорегистратора, который зафиксировал подозрительное авто псевдопатрульных или их автомобиль.

Напомним, в Киеве задержали мужчину с гранатами и наркотиками в рюкзаке. В Святошинском районе столицы полицейские задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили две гранаты, нож и наркотики.