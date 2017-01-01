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Во Львовской области работники почты воровали посылки

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Шестеро грузчиков в течение двух месяцев систематически воровали почтовые отправления со склада предприятия.
Грузчики воровали посылки во Львовской области
Грузчики воровали посылки во Львовской области
Getty Images
 
Шестеро грузчиков одной из почтовых компаний воровали посылки клиентов со склада компании на протяжении двух месяцев, сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области в среду, 6 марта.
 
Отмечается, что сотрудник почтовой компании обратился в Пустомытовский отдел полиции с заявлением о систематических кражах со склада предприятия.
 
Полицейские установили, что к кражам причастны шесть грузчиков – жителей Львовской и Сумской областей. Всех шестерых разоблачили на месте очередной кражи, у задержанных изъяли украденные вещи из посылок.
 
Полиция устанавливает количество потерпевших и суммы убытков, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

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Напомним, ранее в Австралии арестовали мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран.

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Теги: Львовская область, кража, полиция, почта, посылка
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Источник: korrespondent.net

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