Во Львовской области работники почты воровали посылки

Шестеро грузчиков в течение двух месяцев систематически воровали почтовые отправления со склада предприятия.

Шестеро грузчиков одной из почтовых компаний воровали посылки клиентов со склада компании на протяжении двух месяцев, сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области в среду, 6 марта.



Отмечается, что сотрудник почтовой компании обратился в Пустомытовский отдел полиции с заявлением о систематических кражах со склада предприятия.



Полицейские установили, что к кражам причастны шесть грузчиков – жителей Львовской и Сумской областей. Всех шестерых разоблачили на месте очередной кражи, у задержанных изъяли украденные вещи из посылок.







В США задержан подозреваемый в рассылке бомб - СМИ

Полиция устанавливает количество потерпевших и суммы убытков, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet