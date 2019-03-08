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Радикалы устроили драку на Марше женщин в Киеве

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На Михайловской площади феминистки собрались на марш, а его противники устроили потасовки с силовиками.
Силовикам пришлось применить силу против противников женского марша
Силовикам пришлось применить силу против противников женского марша
rbc.ua

В ходе феминистической акции Марш женщин в центре Киева в пятницу, 8 марта, произошли столкновения радикалов с силовиками, сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что на Михайловской площади собралось около сотни феминисток и поддерживающих их граждан. Они настаивают, что 8 марта - это день борьбы за права женщин. В противовес им пришло полторы сотни участников правых организаций Традиции и порядок и Братство.

После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны. 

Как сообщает Информатор, участники акции рассказали, что выступают против Марша женщин, который, по их мнению, противоречит идеологии семьи. 

Отмечается, что Марш женщин должен был начаться в том же месте в 12:00. Но за полчаса до начала между радикалами и феминистками произошла небольшая потасовка, однако правоохранители быстро сумели усмирить агрессию, предупредив о той ответственности, которую понесут нарушители порядка.

На данный момент полиция и Нацгвардия контролирует обстановку на Михайловской площади. 

В то же время, Укринформ сообщает, что в центре Киева состоялся благотворительный марофон, в котором взяли участь около 400 женщин. Собранные деньги отдадут на лечение онкобольных детей.

Ранее президент Петр Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем. К нему присоединился премьер-министр Владимир Гройсман.

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Теги: Киев, Права человека, видео, женщины, фото, марш, силовики, гендерное равенство, столкновения, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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