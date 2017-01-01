В киевском общежитии от взрыва скончался мужчина

Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В киевском общежитии по улице Молодогвардейская был найден труп мужчины с телесными повреждениями и неизвестным предметом. На место выехали полицейские, взрывотехники и врачи “скорой“.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранители пообщались с соседом погибшего по комнате, который объяснил, что накануне мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения.

Почему сосед по комнате сразу не предоставил товарищу помощь, не вызвал “скорую“ и только на следующий день сообщил о случае правоохранителям, будут устанавливать следователи

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Пострадавшим оказался житель Киевской области, 1987 года рождения, который временно работал в столице. Причина его смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Также на исследование отправили остатки предмета, который взорвался.

По факту гибели мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), с дополнительной квалификацией - несчастный случай и по ч. 3 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины.

Товарищ погибшего сообщил о происшествии спустя сутки kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали мужчину с гранатами в рюкзаке.