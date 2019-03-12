В Полтаве пьяная женщина угрожала прохожим гранатой

Жительница Полтавы, находясь в нетрезвом состоянии, угрожала взорвать гранату.

Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Полтавы, которая угрожала прохожим гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевского района Полтавы.

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Удалось выяснить, что задержанная выпивала в компании друзей в одном из кафе города. В какой-то момент между женщиной и ее друзьями возникла ссора, во время которой та достала предмет, похожий на гранату Ф-1, и начала угрожать взрывом.

Полицию вызвали прохожие, которые услышали крик пьяной женщины. Она угрожала, что “вырвет чеку”.

Оперативники среагировали мгновенно, но женщина убежала. Нашли ее с гранатой в руке. К счастью, потом оказалось, что это учебный вариант гранаты. Взрывного заряда внутри не было. Тем не менее, прохожие испугались не на шутку, поскольку корпус идентичен с боевым вариантов гранаты.

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Пьяную женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Теперь судьбу этой полтавчанки будет решать суд.

Напомним, у жителя Прикарпатья изъяли арсенал оружия и боеприпасов. У 42-летнего прикарпатца полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов, которые он держал у себя дома.