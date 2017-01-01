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Местные жители чуть не сожгли музей Пирогово в Киеве

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Местные жители подожгли сухую траву и огонь начал быстро распространяться.
Жители села подожгли сухую траву
Жители села подожгли сухую траву
https://www.facebook.com/a.paliienko

Жители подожгли сухую траву. Выгорело несколько гектаров земли территории Национального музея народной архитектуры и быта в Пирогово. Ликвидация огня заняла 1,5 часа.

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Об этом сообщил работник музея Артем Палиенко на своей странице в фейсбуке.

“Жители с. Пирогов, которые проезжали мимо, а это машин 10. Никто не остановился помочь, пока я палкой пробовал сбить огонь и ожидал пожарную машину музея. Хотя вы тут живете...Нормальное общество начинается именно с таких моментов...“ - написал сотрудник.

Сгорело несколько гектаров
Сгорело несколько гектаров
https://www.facebook.com/a.paliienko
Масштаб огня угрожал соседнему селу
Масштаб огня угрожал соседнему селу
https://www.facebook.com/a.paliienko
Для тушения были задействованы сотрудники музея
Для тушения были задействованы сотрудники музея
https://www.facebook.com/a.paliienko
Никто из жителей не помог в тушении огня
Никто из жителей не помог в тушении огня
https://www.facebook.com/a.paliienko

 

Автор указывает, что на помощь музей позвал работников национального природного парка “Голосеевский“, которые среагировали и помогли погасить пламя. Для тушения огня использовали 15 огнетушителей, лопаты и спецтехнику.

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Напомним, что в Житомирской области огонь уничтожил 200 кв. м. помещения на одном из предприятий. Пожарные пытались его потушить в течении четырех часов. Причина возгорания выясняется, информации о жертвах нет.

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Теги: пожар, спасатели, Украина
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