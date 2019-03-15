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В Киеве из-за дорогой шубы избили журналистку - СМИ

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Мужчина набросился на женщину за то, что она была одета в дорогую шубу.
Инцидент произошел на улице Полевая
Инцидент произошел на улице Полевая
depositphotos.com

В Соломенском районе Киева мужчина избил женщину за то, что она была одета в дорогую шубу. Пострадавшей оказалась редактор телеканала NewsOne Ирина Харченко.

Об этом сообщают Вести со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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“13 марта, в 09:05, в дежурную часть Соломенского управления полиции по спецлинии 102 поступило заявление от Харченко Ирины Александровны о том, что на улице Полевая, 21, неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения“, - говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, утром она шла на работу. Проходя мимо дома № 21, она встретила ранее неизвестного ей мужчину, который подошел к Харченко и нанес ей два удара кулаком в область лица. Избивая женщину, мужчина воскликнул: “Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают“.

В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр Постринский, 1965 года рождения. Задержанный сознался в содеянном.

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Свой поступок он объяснил тем, что его возмутила дорогая одежда незнакомки, в то время, когда большинство людей и в том числе он нуждаются. За это он два раза ударил женщину кулаком в лицо. О том, что она работает журналистом, не знал.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Нападавшему мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в сентябре 2018 в Одессе журналистку избили металлической трубой и душили шнурком фотоаппарата.

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Теги: избил, шуба, журналист, Киев
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Комментариев (2)
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designandrey65    15.03.2019, 13:41
Оценка:  0
designandrey65
Ну а как вы хотели... байками про майдан сыт не будишь... мужик выступил за социальную справедливость и получит за это свои 5 лет. В общем за что боролись на то и напоролись...
МаюРацию    15.03.2019, 13:39
Оценка:  +2
МаюРацию
Эх, яблочко Да с голубикою, Подходи, буржуй, Глазик выколю!
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