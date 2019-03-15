На Оболони засняли, как мошенник перед обменником "ломает" купюры

Этот же парень ранее уже "засветился" в разных районах Киева.

На Оболонском районе Киева участились случаи мошенничества возле пунктов обмена валют.

Об очередном случае информирует портал Киев Оперативный.

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“Молодой человек купил доллары в пункте обмена валют на Оболони. Потом очень любезно уговорил кассира поменять часть обменянных денег мелкими купюрами. Пока девушка искала - подмял часть купюр. В итоге - минус 500$“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 25 февраля, в Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 млн грн.