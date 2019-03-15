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На Оболони засняли, как мошенник перед обменником "ломает" купюры

Комментариев: 1
Этот же парень ранее уже "засветился" в разных районах Киева.
Видеокамера зафиксировала ловкий трюк мошенника
Видеокамера зафиксировала ловкий трюк мошенника
скриншот из видео

На Оболонском районе Киева участились случаи мошенничества возле пунктов обмена валют. 

Об очередном случае информирует портал Киев Оперативный.

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“Молодой человек купил доллары в пункте обмена валют на Оболони. Потом очень любезно уговорил кассира поменять часть обменянных денег мелкими купюрами. Пока девушка искала - подмял часть купюр. В итоге - минус 500$“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 25 февраля, в Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 млн грн.

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Теги: мошенник, обмен валют
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Комментариев (1)
atos    15.03.2019, 18:14
Оценка:  0
atos
Руки отламать, что чтобы больше так не делал, герой
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