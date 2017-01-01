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"Филарет – наш патриарх": У Софии митинговали верующие

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Во время проведения синода УПЦ сторонники Филарета устроили митинг.
В это время в Софии Киевской заседал синод ПЦУ.
В это время в Софии Киевской заседал синод ПЦУ.
ukrinform.ua

У Софии Киевской, где проходил синод УПЦ, около сотни человек устроили митинг в поддержку Филарета.

Об этом сообщает Укринформ.

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Среди митингующих преимущественно пожилые люди. Они называли себя прихожанами УПЦ КП.

Люди стояли с такими плакатами: “Методы НКВД в управлении ПЦУ“, “Одесса с патриархом“. “Филарет – наш патриарх“, “Епифаний, не разрушай церковь“ и другими.

Священнослужители должны были обсудить конфликт в церкви
Священнослужители должны были обсудить конфликт в церкви
ukrinform.ua

Порядок на митинге обеспечивали полицейские. Дежурили медики скорой помощи.

Митингующие скандировали - Филарет - наш патриарх
Митингующие скандировали - Филарет - наш патриарх
ukrinform.ua

Ситуацию на митинге контролировали полицейские
Ситуацию на митинге контролировали полицейские
ukrinform.ua

Ранее сообщалось о том, что Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса.Дело в том, что в Томосе указывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно проводить миропомазание.

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Теги: митинг, синод пцу, софия киевская
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