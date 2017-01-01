"Филарет – наш патриарх": У Софии митинговали верующие

Во время проведения синода УПЦ сторонники Филарета устроили митинг.

В это время в Софии Киевской заседал синод ПЦУ. ukrinform.ua

У Софии Киевской, где проходил синод УПЦ, около сотни человек устроили митинг в поддержку Филарета.

Об этом сообщает Укринформ.

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Среди митингующих преимущественно пожилые люди. Они называли себя прихожанами УПЦ КП.

Люди стояли с такими плакатами: “Методы НКВД в управлении ПЦУ“, “Одесса с патриархом“. “Филарет – наш патриарх“, “Епифаний, не разрушай церковь“ и другими.

Священнослужители должны были обсудить конфликт в церкви ukrinform.ua

Порядок на митинге обеспечивали полицейские. Дежурили медики скорой помощи.

Митингующие скандировали - Филарет - наш патриарх ukrinform.ua

Ситуацию на митинге контролировали полицейские ukrinform.ua

Ранее сообщалось о том, что Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса.Дело в том, что в Томосе указывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно проводить миропомазание.