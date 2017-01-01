"Филарет – наш патриарх": У Софии митинговали верующие
Во время проведения синода УПЦ сторонники Филарета устроили митинг.
У Софии Киевской, где проходил синод УПЦ, около сотни человек устроили митинг в поддержку Филарета.
Об этом сообщает Укринформ.
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Среди митингующих преимущественно пожилые люди. Они называли себя прихожанами УПЦ КП.
Люди стояли с такими плакатами: “Методы НКВД в управлении ПЦУ“, “Одесса с патриархом“. “Филарет – наш патриарх“, “Епифаний, не разрушай церковь“ и другими.
Порядок на митинге обеспечивали полицейские. Дежурили медики скорой помощи.
Ранее сообщалось о том, что Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса.Дело в том, что в Томосе указывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно проводить миропомазание.