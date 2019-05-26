Огонь очень быстро распространился по трибунам и захватил часть подсобных помещений.

Никто из людей не пострадал

В парке Муромец киевлянам сожгли волейбольное поле с трибунами

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В парке Муромец киевлянам сожгли волейбольное поле с трибунами

В Киевском парке Муромец в следствие поджога пожар уничтожил волейбольное поле, часть трибун и подсобные помещения

Об этом сообщает Информатор.

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В воскресенье, 26 мая, в экстренную службу, около 04:20 поступило сообщение о пожаре в парке Муромец. Там, на волейбольном поле, произошел пожар. По словам очевидцев, огонь очень быстро распространился на трибунах поля, а также захватил часть подсобных помещений.

Для полной ликвидации пожара у спасателей ушло больше 40 минут. Представители компании владельцев поля не исключают поджег. Однако для полной уверенности стоит дождаться результатов экспертизы.

В результате пожара полностью сгорела часть трибун и подсобные помещения.

Как сообщалось 26 мая, в Киеве возле общежития Национального авиационного университета произошла перестрелка с участием иностранца 1993 года рождения.