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Появилась реакция соцсетей на "стеклянный" мост Кличко

Комментариев: 2
"Нашумевший" мост обрел популярность из-за многочисленных неисправностей.
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей активно комментируют недавно открытый мост в Киеве. У него даже появилась собственная страница в социальных сетях. 

Редакция bigmir.net собрала самые яркие комментарии.

Мост был открыт 25 мая братьями Кличко. Для демонстрации надежности конструкции братья попрыгали по покрытию. Тогда, перед прыжком на стеклянном участке моста Виталий спросил у брата, не страшно ли ему.

Реакция пользователей соцсетей на “мост Кличко“:

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост
Соцсети

Напомним, вчера вход на новый велосипедно-пешеходный мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины. 

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Теги: мост Кличко, стеклянный мост кличко, реакция соцсетей
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Комментариев (2)
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COZEL    28.05.2019, 17:19
Оценка:  -2
COZEL
СУ-КА СП-ИЗДИЛИ БАБЛО НА СТЕКЛЕ, ЕСТЬ СТЕКЛО СПЕЦИАЛЬНОЕ ЕЩЕ ПРИ СОЮЗЕ БЫЛО, КОТОРОЕ РАЗБИТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, С ПМ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ, ЭТИМ НАДО БЫЛО ПОКРЫВАТЬ, ДЕБИЛЫ))))
темп    28.05.2019, 17:11
Оценка:  -2
темп
Это разве прыжки... Надо было прыгать на полметра
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