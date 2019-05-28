Появилась реакция соцсетей на "стеклянный" мост Кличко

"Нашумевший" мост обрел популярность из-за многочисленных неисправностей.

Пользователи социальных сетей активно комментируют недавно открытый мост в Киеве. У него даже появилась собственная страница в социальных сетях.

Редакция bigmir.net собрала самые яркие комментарии.

Мост был открыт 25 мая братьями Кличко. Для демонстрации надежности конструкции братья попрыгали по покрытию. Тогда, перед прыжком на стеклянном участке моста Виталий спросил у брата, не страшно ли ему.

Реакция пользователей соцсетей на “мост Кличко“:

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли новый мост Соцсети

Напомним, вчера вход на новый велосипедно-пешеходный мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины.