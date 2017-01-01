В Киеве из-за ложного минирования в Институте рака не состоялись 30% операций
В Институте рака сорвалось около 30 % операций из-за звонка о ложном минировании. Об этом рассказал главврач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко, передает Укринформ.
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Безносенко говорит, что утром поступила информации о заминировании “в связи с обстрелом украинскими нацистами Донецка“.
Пациентов эвакуировали, однако людей, которые находятся в тяжелом состоянии оставили с медицинским персоналом в больнице.
Главврач отметил, что пострадали в первую очередь онкобольные пациенты, так как им не провели химиотерапию или лучевую терапию. А многие, по словам Безсоненко приезжают к ним из других областей.
Завтра на врачей будет в два раза больше нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра - мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не состоялось, - подчеркивает врач.
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Также главврач добавил, что пациенты уже были полностью подготовлены к операции, им сделали необходимые уколы, они не ели. Безсоненко переживает за психологическое состояние этих людей.
Ранее в Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы.