В Киеве из-за ложного минирования в Институте рака не состоялись 30% операций

Пострадали онкобольные пациенты, так как им не провели химиотерапию или лучевую терапию.

В Институте рака сорвалось около 30 % операций из-за звонка о ложном минировании. Об этом рассказал главврач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко, передает Укринформ.

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Безносенко говорит, что утром поступила информации о заминировании “в связи с обстрелом украинскими нацистами Донецка“.

Пациентов эвакуировали, однако людей, которые находятся в тяжелом состоянии оставили с медицинским персоналом в больнице.

Главврач отметил, что пострадали в первую очередь онкобольные пациенты, так как им не провели химиотерапию или лучевую терапию. А многие, по словам Безсоненко приезжают к ним из других областей.

Завтра на врачей будет в два раза больше нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра - мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не состоялось, - подчеркивает врач.

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Также главврач добавил, что пациенты уже были полностью подготовлены к операции, им сделали необходимые уколы, они не ели. Безсоненко переживает за психологическое состояние этих людей.

Ранее в Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы.