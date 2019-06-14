На Оболони в Киеве мужчина полгода насиловал женщин

Жертв выбирал таких, чтоб не могли дать ему отпор.

В Киеве мужчина на протяжении почти полугода насиловал женщин различных возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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По предварительной информации, злоумышленник действовал по ночам. Он подкарауливал женщин от 22 до 32 лет. Жертв насильник выбирал таких, чтоб не могли сопротивляться.

Следствие установило причастность мужчины к семи изнасилованиям. Его задержали по горячим следам после того, как в полицию обратилась очередная жертва насилия.

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Совершенные преступления предусмотрены частью 3 статьи 15, частью 1 статьи 152, частью 2 статьи 15, частью 2 статьи 152, частью 3 статьи 15 Уголовного Украины (изнасилование), частью 2 статьи 153, (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса (грабеж). Мужчину осудили на 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. К слову, этот срок является максимальным, который предусмотрен указанными статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности з подобное преступление.