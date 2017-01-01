В столице женщина присвоила квартиру за 2 млн гривен

Мошенница обманула нотариуса с помощью фальшивого решения суда.

В Киеве мошенница незаконно присвоила себе квартиру по улице Белицкой в Подольском районе столицы. Об этом передает Сегодня.

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По предварительной информации, 42-летняя жительница Херсонской области подделала решение суда. Затем она обратилась к нотариусу, который не знал о ее преступном умысле. В свою очередь, нотариус на основании решения суда помог женщине завладеть квартирой, стоимость которой около 2 миллионов гривен.

Мы выяснили, что женщина подделала решение районного суда о признании права собственности на квартиру на улице Белицкой и обратилась к частному нотариусу для внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. В результате фигурантка завладела недвижимостью, которая принадлежит Киевскому городскому совету, стоимость которой составляет примерно два миллиона гривен, – рассказала Ангелина Семчук, старший следователь отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Подольского управления полиции.

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Сообщается, что мошенница ранее не была судимой. Следствие длилось на протяжении полугода. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве мошенницы обманули 50 человек на аренде квартир. Женщины в течение двух лет сдавали в наем чужие квартиры, беря за них плату на месяц вперед.