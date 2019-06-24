В Киеве байкер погиб в ДТП

После столкновения мотоцикла Kawasaki и Hyundai Accent байкер покатился по дороге и ударился головой об отбойник.

В Святошинском районе Киева на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Вблизи станции метро Житомирская столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. Мужчина-байкер погиб, сообщает Информатор в понедельник, 24 июня.

Авария произошла накануне вечером. По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении в сторону центра. Hyundai ехал в крайней левой полосе, а мотоцикл в средней. По неизвестной причине байкер резко начал перестраиваться в левый ряд.

"Во время маневра Kawasaki зацепил легковушку. После касания мотоцикл упал, а байкер покатился по дороге и ударился головой об отбойник. Прибывшие медики погрузили пострадавшего в скорую и начали оказывать первую помощь, но, к сожалению, мужчина 1988 года рождения скончался. Мужчина был в шлеме, но он получил травму шеи", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работали медики, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

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