Киевский суд отпустил под домашний арест "вора в законе" из России, которого ищет Интерпол

Батыр - "крестный" воров в законе Деда Хасана и Япончика.

Бухарский разыскивается полицией Испании и в наличии есть ордер на его арест Facebook/ Вячеслав Аброськин

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Во вторник, 25 июня, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения российскому "вору в законе" Батыру Бухарскому, которого весной задержали под Киевом.

Об этом написал начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Батыр - "крестный" воров в законе Деда Хасана и Япончика, и он так полюбил нашу страну, что вообще не желает ехать в Испанию, а о России и вспоминать не хочет", - написал Аброськин.

Между тем, Бухарский разыскивается полицией Испании и в наличии есть ордер на его арест. По словам Аброськина, подобные решения судей могут сделать Украину очень привлекательной для такого рода преступников.

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"С таким слабым законодательством и гуманными решениями судов, наше государство для "воров в законе" может очень быстро превратиться в страну, которая принимает преступников с распростертыми объятиями. В то же время мы должны понимать - к нам преступники едут далеко не отдыхать и когда кого-то из наших граждан пытают утюгом, то часть похищенных денег идет именно этим подонкам", - написал Аброськин.

Как сообщалось 28 мая, под Черниговом убийца сбежал из зала суда во время заседания.