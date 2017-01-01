Посольства, вузы и супермаркеты: Киев захлестнули "минирования"

"Телефонные террористы" не прекращают массово "минировать" объекты в Киеве.

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По Киеву прокатилась волна “минирований“. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

“Телефонные террористы“ не прекращают массово “минировать“ объекты в Киеве. Так, позавчера в столице заминировали четыре посольства.

А вчера были заминированы все супермаркеты “Ашан“, “Сильпо“, “АТБ“ и несколько ТРЦ, Киевский университет им. Гринченко, Киевский национальный лингвистический университет, Киевский национальный университет культуры и искусств.

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В ходе проверки взрывных устройств не было обнаружено. Начато досудебное расследование по ч. 1 статье 259 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области неизвестные заминировали поле.