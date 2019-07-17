В Киеве на Подоле неадекватный мужчина бросался под автомобили
В столице на Подоле неизвестный мужчина бросался под автомобили. На видео, которое сняли очевидцы инцидента видно, что мужчина был в неадекватном состоянии.
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Мужчина бросался под автомобили на улице Межигорской. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.
Очевидцы говорят, что от действий мужчины пострадало пять автомобилей. Свидетели вызвали полицию и мужчину госпитализировали в специальное учреждение. В деталях инцидента будет разбираться полиция.
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К слову, причин столь странного поведения мужчины пока назвали. На данный момент неадекватный мужчина находится под тщательным наблюдением врачей.
Напомним, синюю ветку столичного метро остановили из-за падения человека на рельсы. СМИ пишут, что на рельсы упал человек.
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