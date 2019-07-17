В Киеве на Подоле неадекватный мужчина бросался под автомобили

Видео инцидента появилось в СМИ.

В столице на Подоле неизвестный мужчина бросался под автомобили. На видео, которое сняли очевидцы инцидента видно, что мужчина был в неадекватном состоянии.

Читай также: В Киеве дрон пытался доставить в СИЗО наркотики

Мужчина бросался под автомобили на улице Межигорской. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

Очевидцы говорят, что от действий мужчины пострадало пять автомобилей. Свидетели вызвали полицию и мужчину госпитализировали в специальное учреждение. В деталях инцидента будет разбираться полиция.

Читай также: В Киеве грузовик упал с моста

К слову, причин столь странного поведения мужчины пока назвали. На данный момент неадекватный мужчина находится под тщательным наблюдением врачей.

Напомним, синюю ветку столичного метро остановили из-за падения человека на рельсы. СМИ пишут, что на рельсы упал человек.