Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Все стены в крови": В Киеве обнаружили связанный труп женщины

Комментариев: 1
Медики константировали смерть.
"Все стены в крови": В Киеве обнаружили связанный труп женщины
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/7
"Все стены в крови": В Киеве обнаружили связанный труп женщины
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве в квартире по адресу Чистяковская 7 был обнаружен окровавленный труп женщины. Прибывшие медики константировали смерть.

Об этом сообщает паблик в Facebook dtp.kiev.ua.

Читай также: Убийство ребенка под Киевом: наказаны 12 копов

Тело обнаружила подруга погибшей. Труп находился на балконе. Он был окровавленным со связанными руками, рядом находился поломанный табурет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Цените жизнь. Учитывайте, что убить может кто угодно. Никому не говорите о деньгах и ценностях. У нас убить могут даже за номер с другой области или за то что авто на год новее - говорится в сообщении

 

Ранее сообщалось о том, что в Сумской области повесилась 12-летняя девочка. Причины трагедии устанавливают полицейские.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, убийство, чистяковская, женщина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 12:06
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну понятно, что если обнаружен труп, то медики ничего кроме смерти констатировать не могут. Надоела эта безграмотность.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь