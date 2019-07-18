Медики константировали смерть.

"Все стены в крови": В Киеве обнаружили связанный труп женщины

"Все стены в крови": В Киеве обнаружили связанный труп женщины

В Киеве в квартире по адресу Чистяковская 7 был обнаружен окровавленный труп женщины. Прибывшие медики константировали смерть.

Об этом сообщает паблик в Facebook dtp.kiev.ua.

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Тело обнаружила подруга погибшей. Труп находился на балконе. Он был окровавленным со связанными руками, рядом находился поломанный табурет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Цените жизнь. Учитывайте, что убить может кто угодно. Никому не говорите о деньгах и ценностях. У нас убить могут даже за номер с другой области или за то что авто на год новее - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что в Сумской области повесилась 12-летняя девочка. Причины трагедии устанавливают полицейские.

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