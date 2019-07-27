В Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней

Мужчины прикрывались лишь галстуками, но эта деталь гардероба при беге не спасала ситуацию.

Вечером в пятницу в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин. Они пробежали в сторону Майдана Независимости, прикрывая галстуками свое мужское достоинство. Об этом сообщил Информатор 26 июля.

Отмечается, что нудисты появились из ниоткуда, потому узнать, кто они, куда и зачем бегут, не удалось.

Если считать галстук полноценной частью гардероба, то ребята бежали и не совсем голыми. Ведь их пикантные места были прикрыты. Но если быть честными, при беге галстуки не очень спасали ситуацию, – пишет издание.

Уже через 10 минут стало известно, что голых парней уже разыскивает полиция.

Напомним, 13 декабря прошлого года около десяти обнаженных мужчин устроили "забег" в подземном переходе возле киевской станции метро Площадь Льва Толстого. Из одежды на некоторых из них были только галстуки, все остальное бегущие пытались прикрыть пластиковыми тарелками. Позже стало известно, что молодые люди оказались сотрудниками одной из фирм. Они проспорили своим конкурентам пари.

Также в Харькове молодая клиентка ресторана Якитория отказалась платить, а перед прибывшими сотрудниками полиции полностью разделась.

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